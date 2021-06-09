Иммунолог назвал сиюминутным всплеск заболеваемости коронавирусом в Москве

Москва, 9 июня. Всплеск заболеваемости COVID-19 в Москве сиюминутный и обусловлен халатным отношением горожан к требованиям безопасности, считает врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

За последние сутки в столице выявили 4124 новых случая заражения коронавирусом — больше всего с 16 января. По словам Жемчугова, это произошло, потому что жители "расслабились" и стали пренебрегать ношением масок.

«В метро фактически никто (не надевает маски. — Прим. ФАН)», — отметил специалист по особо опасным инфекциям в комментарии РИА Новости.

Жемчугов добавил, что в Москве по-прежнему остается достаточно много горожан без антител, именно они оказываются мишенями для инфекции. Самое важное на сегодняшний день — не допустить увеличения числа смертей, для этого нужно упорядочить систему госпитализации и лечения, последнее сделать точным и прицельным, резюмировал эксперт.