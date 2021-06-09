Общественник назвал главную экологическую проблему Москвы

Москва, 9 июня. Главную причину деградации природных систем Москвы назвал модератор тематической площадки «Экология» регионального отделения ОНФ МО Антон Хлынов.

Основная экологическая проблема российской столицы заключается в ее чрезмерной застройке. Таким образом происходит сокращение естественной природной среды даже в тех местах, где их можно было бы сократить, добавил он на круглом столе «Экология мегаполисов — могут ли современные города быть «чистыми»»?

«Климатическая ситуация меняется за счет «запечатанных» площадей. Природные комплексы, которые находятся внутри агломерации, деградируют. Таким образом снижается экологическая эффективность природных систем», — заявил он, пишет «Ридус».

Деятельность человека серьезно влияет на климат по всей планете. Его изменения неминуемо приведут к серьезному увеличению количества осадков и наводнений, уверены международные ученые.