Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК

Москва, 9 июня. Суд проведет первое заседание о признании подконтрольных Алексею Навальному организаций экстремистскими. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме ввиду его секретности.

Московский городской суд сегодня рассмотрит иск столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией1 (ФБК1) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.), а также движения «Штабы Навального»3 (структура, подконтрольная ФБК, который признан НКО, выполняющим функции иностранного агента) экстремистскими организациями.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга