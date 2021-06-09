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09 июня 09:35
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09:35
Технологии
Роскосмос представит Правительству РФ план создания новой орбитальной станции
09:35
Происшествия
Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК
09:35
Происшествия
Медсестре рязанской больницы диагностировано 75% ожогов тела
09:30
Общество
Ростов и Ереван заключили договор о пятилетнем сотрудничестве
09:27
Общество
Елизавета II увидела дочь Меган Маркл и принца Гарри
09:27
Общество
Ученые предупредили об опасных последствиях климатических изменений
09:24
Происшествия
Аппарат ИВЛ мог стать причиной возгорания в рязанской больнице
09:24
Шоу-бизнес
Худрук МХАТа объяснил, зачем Ольгу Бузову позвали в спектакль о Сталине
09:24
Армия
Болгарский истребитель потерпел крушение в Черном море
09:21
Общество
День Группы советских войск в Германии вспомнят в России
09:19
Политика
США потратят 250 млрд долларов на борьбу с Китаем в технической сфере
09:18
Общество
Роскосмос назвал регионы РФ, где будет видно кольцеобразное солнечное затмение
09:17
Экономика
Торги Мосбиржи открылись снижением курса евро
09:12
Происшествия
СК возбудил дело после пожара с тремя погибшими в рязанской больнице
09:04
Политика
Американский посол рассказал о повестке саммита Байдена и Путина
09:00
Происшествия
Сибирячка на мини-кроссовере погибла в двойном ДТП с фурами под Новосибирском
08:59
Общество
Врач телемедицины возглавил рейтинг новых востребованных профессий
08:51
Экономика
Центробанк аннулировал лицензию «Энергомашбанка»
08:50
Шоу-бизнес
Сценарист «Ганнибала» снимет перезапуск «Кристины» Стивена Кинга
08:50
Россия
Кабинет гемодиализа открылся в Новосибирской области
Все новости

Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК

Происшествия
Мосгорсуд начнет закрытое заседание по делу ФБК
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 июня. Суд проведет первое заседание о признании подконтрольных Алексею Навальному организаций экстремистскими. Дело будет рассматриваться в закрытом режиме ввиду его секретности.

Московский городской суд сегодня рассмотрит иск столичной прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией1 (ФБК1) и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.), а также движения «Штабы Навального»3 (структура, подконтрольная ФБК, который признан НКО, выполняющим функции иностранного агента) экстремистскими организациями.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.

3 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга

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суд экстремизм фбк штабы ФЗПГ
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