Вильфанд пообещал жителям Москвы град и грозы в ближайшие три дня

Москва, 9 июня. Жителей Москвы в ближайшие дни вместе с кратковременным дождями ожидают грозы и град, но погода будет достаточно теплой.

Согласно прогнозу в Москве продолжат идти дожди, и появятся условия для грозы в ближайшие три дня. Вероятно выпадение града. Температура в это период будет в пределах климатической нормы, а солнце будет часто появляться на небе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, в Московской области и российской столицы можно будет открывать купальный сезон, когда вода прогреется до 20 градусов тепла. Синоптик отметил, что этим летом обязательно будет жара.

О грозах в Центральной России предупредил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, что южный циклон принесет в регион грозовой «бум». Об этом передает RT.