Собянин поменял главу департамента ЖКХ российской столицы

Москва, 9 июня. Мэр Москвы Сергей Собянин снял Александра Соловьева с должности главы городского департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра и правительства города. В документе говорится, что Соловьев ушел с должности и оставил госслужбу по своему желанию.

Новым главой департамента ЖКХ назначен Вячеслав Торсунов. Служебный контракт с чиновником заключен на срок полномочий мэра.

Торсунов с февраля 2012 года по ноябрь 2020 года находился на должности замдиректора департамента регионального развития и инфраструктуры правительства. В декабре минувшего года он был назначен на должность первого замгендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

Ранее Собянин рассказал о развитии Москвы в качестве «умного города». Столица получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO.