Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах

Мытищи, 9 июня. Бурый медведь сбежал из частного гольф-клуба в городе Мытищи в Подмосковье, все оперативные службы приведены в готовность, сообщили в пресс-службе местной администрации.

По данным СМИ, хищник содержался в частном гольф-клубе. Однако в руководстве организации отрицают наличие зверинца на их территории и заверяют, что животное «скорее всего, вышло из леса».

Все оперативные службы в Мытищах приведены в готовность.

«По поручению главы городского округа все оперативные службы приведены в готовность. Все предупреждены и проинформированы, куда сообщать о медведе», — говорится в сообщении.

Ранее медведь забрел на кладбище Холмского района Сахалинской области и раскопал захоронение. Оскверненную хищником могилу обнаружили местные жители.