Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей

Москва, 9 июня. Московские власти выплатят каждому соцработнику по 30 тысяч рублей по случаю профессионального праздника. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил, что, к сожалению, не может всех наградить медалями, но каждый соцработник этого достоин. По его словам, День соцработника, отмечавшийся 8 июня, важен не только для представителей этой сферы, но и для всех жителей Москвы, которые получают поддержку во время сложных жизненных ситуаций. Собянин поблагодарил всех соцработников, отметив, что пандемия стала огромным вызовом для работников соцслужбы.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил создание системы поощрений для привитых от коронавируса жителей столицы. По его словам, прошедшие вакцинацию москвичи должны получить возможность возвращаться к привычной жизни.

Градоначальник российской столицы также сообщал, что введение новых ограничительных мер из-за обстановки с коронавирусом не планируется. Он отметил, что сейчас достаточно стабильной работы системы здравоохранения. Об этом передает RT.