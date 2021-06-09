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09 июня 05:00
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новостей
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
Политика
Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
03:41
Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
03:32
Экономика
Курс евро впервые с марта снизился до 88 рублей на Мосбирже
03:30
Общество
Более 800 дополнительных коек для пациентов с COVID-19 развернут в Петербурге
Все новости

Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей

Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 9 июня. Московские власти выплатят каждому соцработнику по 30 тысяч рублей по случаю профессионального праздника. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин сообщил, что, к сожалению, не может всех наградить медалями, но каждый соцработник этого достоин. По его словам, День соцработника, отмечавшийся 8 июня, важен не только для представителей этой сферы, но и для всех жителей Москвы, которые получают поддержку во время сложных жизненных ситуаций. Собянин поблагодарил всех соцработников, отметив, что пандемия стала огромным вызовом для работников соцслужбы.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил создание системы поощрений для привитых от коронавируса жителей столицы. По его словам, прошедшие вакцинацию москвичи должны получить возможность возвращаться к привычной жизни.

Градоначальник российской столицы также сообщал, что введение новых ограничительных мер из-за обстановки с коронавирусом не планируется. Он отметил, что сейчас достаточно стабильной работы системы здравоохранения. Об этом передает RT.

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москва собянин соцработники
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