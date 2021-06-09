Жители Москвы могут привиться вакциной «Ковивак» в пяти поликлиниках

Москва, 9 июня. Москвичи смогут записаться по телефону на прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Ковивак» в пяти местных поликлиниках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Жителям российской столицы предлагается пройти вакцинацию «Спутником V» или препаратом «ЭпиВакКорона» в 100 центрах вакцинации в городских поликлиниках, а также в торговых центрах и других общественных местах. Для прохождения вакцинации препаратом от коронавируса «Ковивак» необходимо заранее записаться по телефону на выбор в пяти городских поликлиниках.

Власти Москвы сообщали, что обстановка с заболевшими COVID-19 в городе остается напряженной. В департаменте столичного здравоохранения добавили, что вакцинация признана самым эффективным методом борьбы с коронавирусом и другими инфекциями. Прививка в Москве является абсолютно добровольной, а за отказ от прохождения вакцинации ни каких мер наказания не предусмотрено.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ожидает еще около 1 млн вакцинированных в столице к осени. Он отметил, что всего в Москве прошли вакцинацию уже 1,5 млн человек. Об этом информирует RT.