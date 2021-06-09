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09 июня 05:00
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новостей
04:54
Общество
Мясников раскрыл фразу для моментального приема в больнице
04:50
Происшествия
Медведь сбежал из гольф-клуба в подмосковных Мытищах
04:50
Общество
Renault представила электрокар Megane E-Tech 2022 года
04:49
Наука
Американские ученые раскрыли причину возникновения северного сияния
04:48
Общество
Инвестор рассказал, какой бизнес можно начать с 50 тысячами рублей
04:29
Общество
Врач рассказала, когда укус комара может закончиться больничной койкой
04:26
Общество
Нумеролог объяснил влияние номера квартиры на жизнь владельца
04:18
Происшествия
Хакеры опубликовали более 8,4 млрд украденных паролей
04:14
Спорт
Российских болельщиков предупредили о продажах поддельных билетов на Евро
04:13
Общество
Диетолог рассказала, каким должно быть безвредное мороженое
04:05
Шоу-бизнес
Моргенштерн назвал награду Муз-ТВ оскорблением
04:00
Общество
Глава фонда «Алеша» объяснил фантастическую стоимость самого дорого лекарства в мире
03:55
Политика
Встреча Путина и Байдена может изменить соотношение сил
03:53
Общество
Российских туристов предупредили о росте фальшивых сайтов с продажей билетов
03:53
Общество
Собянин сообщил о премии соцработникам Москвы в размере 30 тыс. рублей
03:53
Общество
Дава ответил на заявление продюсера Лободы о нем и Киркорове
03:52
Шоу-бизнес
Моргенштерн объяснил, зачем пришел на шоу «Вечерний Ургант»
03:41
Общество
ГИБДД поддержала идею снизить скорость движения в городах до 30 км/ч
03:32
Экономика
Курс евро впервые с марта снизился до 88 рублей на Мосбирже
03:30
Общество
Более 800 дополнительных коек для пациентов с COVID-19 развернут в Петербурге
Все новости

Жители Москвы могут привиться вакциной «Ковивак» в пяти поликлиниках

Общество
Жители Москвы могут привиться вакциной «Ковивак» в пяти поликлиниках
kovivak.ru  /  КовиВак вакцина от коронавируса им центра Чумакова.

Москва, 9 июня. Москвичи смогут записаться по телефону на прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Ковивак» в пяти местных поликлиниках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

Жителям российской столицы предлагается пройти вакцинацию «Спутником V» или препаратом «ЭпиВакКорона» в 100 центрах вакцинации в городских поликлиниках, а также в торговых центрах и других общественных местах. Для прохождения вакцинации препаратом от коронавируса «Ковивак» необходимо заранее записаться по телефону на выбор в пяти городских поликлиниках.

Власти Москвы сообщали, что обстановка с заболевшими COVID-19 в городе остается напряженной. В департаменте столичного здравоохранения добавили, что вакцинация признана самым эффективным методом борьбы с коронавирусом и другими инфекциями. Прививка в Москве является абсолютно добровольной, а за отказ от прохождения вакцинации ни каких мер наказания не предусмотрено.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ожидает еще около 1 млн вакцинированных в столице к осени. Он отметил, что всего в Москве прошли вакцинацию уже 1,5 млн человек. Об этом информирует RT.

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Все новости / Общество / Жители Москвы могут привиться вакциной «Ковивак» в пяти поликлиниках
вакцина пандемия коронавирус
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