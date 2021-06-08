Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал

Москва, 8 июня. Солистка «Город 312» Светлана Назаренко прокомментировала недавний скандал между певицей Ларисой Долиной и блогером Валей Карнавал, назвав поступок последней неуважительным.

Назаренко назвала Ларису Долину заслуженной певицей, а действия Вали Карнавал подвергла резкой критике, назвав элементарным неуважением. Кроме того, солистка группы «Город 312» заявила, что творчество блогера нельзя назвать музыкой, сообщает Дни.ру.

«Пришло время вот такого шоу-бизнеса. Это не имеет отношения к музыке, это творчество, люди вот так творят, Тик-Ток и все остальное», — высказала свое мнение Светлана Назаренко.

Певица подчеркнула, что хорошему артисту необходимо получить профессиональное образование. Вместе с тем исполнительница хита «Останусь» отметила, что теперь профессионализм в музыкальной сфере не в почете: по радио «крутят» не тех, кто профессиональнее, а тех, у кого больше лайков и просмотров в социальных сетях.

«Почему я должна это слушать?» — возмутилась вступившаяся за Долину Назаренко.

Напомним, что инцидент между известной певицей Ларисой Долиной и блогером Валей Карнавал произошел в эфире шоу «Музыкалити». Поклонники выдающейся исполнительницы не остались в стороне, и в Сети разразился скандал.