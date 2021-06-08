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08 июня 22:54
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
22:52
Африка
Атака боевиков на востоке ДРК унесла жизни более двадцати человек
22:45
Африка
Меры правительства Намибии по борьбе с браконьерством дали положительный эффект
22:42
Общество
Лучшие культиваторы для дачи в 2021 году: рейтинг по версии ФАН
22:35
Происшествия
Ребенку Энди Картрайта назначили временного опекуна
22:35
Политика
Пушков понадеялся, что 50 лет опыта Байдена помогут не навязывать позицию Путину
22:33
ЦАР
Центральноафриканские СМИ призвали правительство страны обезопасить границы с Чадом
22:31
Политика
Ищенко передал суть телефонного разговора Байдена и Зеленского
22:29
Политика
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
22:25
Политика
Псаки рассказала о подготовке Байдена к встрече с Путиным
22:14
Политика
Межевич объяснил решение Минска утвердить День народного единства Белоруссии
22:08
Балканы
Гаагский трибунал подтвердил приговор сербскому генералу Ратко Младичу
22:00
Политика
Бредихин назвал главную причину отсталости украинской армии
21:58
Политика
Политолог объяснил положение Байдена перед саммитом в Женеве
21:52
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Все время в дороге: что нужно знать о профессии водителя?
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21:31
ЦАР
МИД Франции отказался предоставить обещанную ЦАР финансовую поддержку
21:27
Политика
Эксперт объяснил причину непонимания между Байденом и Зеленским
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
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Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал

Шоу-бизнес
Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
instagram.com  /  @larisa.dolina.official

Москва, 8 июня. Солистка «Город 312» Светлана Назаренко прокомментировала недавний скандал между певицей Ларисой Долиной и блогером Валей Карнавал, назвав поступок последней неуважительным.

Назаренко назвала Ларису Долину заслуженной певицей, а действия Вали Карнавал подвергла резкой критике, назвав элементарным неуважением. Кроме того, солистка группы «Город 312» заявила, что творчество блогера нельзя назвать музыкой, сообщает Дни.ру.

«Пришло время вот такого шоу-бизнеса. Это не имеет отношения к музыке, это творчество, люди вот так творят, Тик-Ток и все остальное», — высказала свое мнение Светлана Назаренко.

Певица подчеркнула, что хорошему артисту необходимо получить профессиональное образование. Вместе с тем исполнительница хита «Останусь» отметила, что теперь профессионализм в музыкальной сфере не в почете: по радио «крутят» не тех, кто профессиональнее, а тех, у кого больше лайков и просмотров в социальных сетях.

«Почему я должна это слушать?» — возмутилась вступившаяся за Долину Назаренко.

Напомним, что инцидент между известной певицей Ларисой Долиной и блогером Валей Карнавал произошел в эфире шоу «Музыкалити». Поклонники выдающейся исполнительницы не остались в стороне, и в Сети разразился скандал.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Светлана Назаренко поддержала Долину после скандала с Валей Карнавал
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