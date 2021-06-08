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08 июня 21:27
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новостей
21:25
ЦАР
Норвежские аналитики назвали отношения России и ЦАР прочными и долгосрочными
21:24
Общество
От сверхдоходов — 15%: эксперт объяснил, как платить повышенный налог для богатых в России в 2021 году
21:21
ЦАР
Африканский союз поймал издание Jeune Afrique на дезинформации о событиях в ЦАР
21:19
Политика
«Северный поток — 2» стал скрытым «джокером» европейского турне Байдена
21:16
Латинская Америка
Первая смерть от черной плесени зарегистрирована в Мексике
21:13
ЦАР
Семьи боевиков покидают центральноафриканский город Бамбари
21:12
Шоу-бизнес
Слова комика Абрамова об отношении к жене вызвали в Сети шквал негатива
21:10
Общество
Глава БФ «Алеша» назвал случаи, когда фонд отказывает в помощи детям
21:05
ЦАР
Центральноафриканские СМИ оценили итоги визита премьер-министра республики на ПМЭФ
21:03
Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
21:02
Происшествия
Петербурженка погибла при попытке спуститься с девятого этажа по простыням
21:00
Общество
Негде больше Шурику бежать: в Симферополе снесли забор из «Кавказской пленницы»
20:58
Особое мнение
Вампиры нашей полосы: Роман Носиков о крови и деньгах в Новосибирске
20:57
Политика
Премьер Франции увидел удар по демократии в пощечине Макрону
20:57
Политика
Экс-канцлер Австрии призвал к пересмотру взаимоотношений с Россией
20:54
Политика
Володин осудил власти Украины за исключение русских из числа коренных народов
20:51
Политика
Глава Венецианской комиссии раскритиковал ряд принятых Украиной законов
20:51
Экономика
Модельная линейка Ford пополнилась гибридным пикапом Maverick
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Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше

Шоу-бизнес
Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 8 июня. «Народный» стилист Александр Васильев «омолодил» гостью Первого канала при помощи правильно подобранной одежды. Ведущий показал подходящие цвета для дам элегантного возраста.

Участница популярного шоу «Модный приговор» не узнала своего отражения в зеркале, когда примерила наряд от стилистов телепередачи. Героиней оказалась 72-летняя россиянка, которую на глазах изумленных зрителей омолодили за счет нескольких элементов гардероба, сообщает «Слово и Дело».

«Очень омолаживает!», — заявил Александр Васильев, когда увидел впечатляющий результат своего труда.

Зрелая гостья студии Первого канала вышла на суд телезрителей, ведущих и своего супруга в бежевом кардигане ассиметричной модели, белых брюках и серебристых сапогах. Образ завершила элегантная брошь на груди. Муж героини не смог сдержать восторженных слов, увидев свою возлюбленную в новом свете.

«Стилисты — просто гении. Хочу, чтобы ты всегда такая была красивая», — поделился впечатлением счастливый супруг.

По словам историка моды, пастельные тона как нельзя лучше подходят возрастному статусу героини передачи, поэтому эффект получился таким ошеломляющим. Несмотря на то, что образ женщины получился отчасти молодежным, он не стал противоречить ее солидному возрасту именно за счет цветовой гаммы, подчеркнула соведущая Васильева Эвелина Хромченко. Говоря об одежде, теледива посоветовала участнице не останавливаться на чем-то одном, пусть даже оно исправно служило хозяйке на протяжении многих лет.

Ведущий «Модного приговора» рассказал, какой подарок сделал для него Вячеслав Зайцев. По словам историка моды, кутюрье подарил ему популярную телепередачу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше
женщины васильев гардероб пенсионерка модный приговор стилист стильная одежда
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