Ведущий «Модного приговора» показал идеальные цвета одежды для женщин постарше

Москва, 8 июня. «Народный» стилист Александр Васильев «омолодил» гостью Первого канала при помощи правильно подобранной одежды. Ведущий показал подходящие цвета для дам элегантного возраста.

Участница популярного шоу «Модный приговор» не узнала своего отражения в зеркале, когда примерила наряд от стилистов телепередачи. Героиней оказалась 72-летняя россиянка, которую на глазах изумленных зрителей омолодили за счет нескольких элементов гардероба, сообщает «Слово и Дело».

«Очень омолаживает!», — заявил Александр Васильев, когда увидел впечатляющий результат своего труда.

Зрелая гостья студии Первого канала вышла на суд телезрителей, ведущих и своего супруга в бежевом кардигане ассиметричной модели, белых брюках и серебристых сапогах. Образ завершила элегантная брошь на груди. Муж героини не смог сдержать восторженных слов, увидев свою возлюбленную в новом свете.

«Стилисты — просто гении. Хочу, чтобы ты всегда такая была красивая», — поделился впечатлением счастливый супруг.

По словам историка моды, пастельные тона как нельзя лучше подходят возрастному статусу героини передачи, поэтому эффект получился таким ошеломляющим. Несмотря на то, что образ женщины получился отчасти молодежным, он не стал противоречить ее солидному возрасту именно за счет цветовой гаммы, подчеркнула соведущая Васильева Эвелина Хромченко. Говоря об одежде, теледива посоветовала участнице не останавливаться на чем-то одном, пусть даже оно исправно служило хозяйке на протяжении многих лет.

Ведущий «Модного приговора» рассказал, какой подарок сделал для него Вячеслав Зайцев. По словам историка моды, кутюрье подарил ему популярную телепередачу.