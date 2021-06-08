Эксперты не нашли в Москве жилье для оформления по льготной ипотеке

Москва, 8 июня. Новые условия льготной ипотеки в России вывели из сферы фактического функционирования столицу.

Риелторы, которых опросили в РИА Недвижимость, поделились своей оценкой жилищного рынка Москвы — в городе нет квартир, которые соответствовали бы условиям льготной ипотечной программы.

После корректировок, льготная ипотека была продлена в России, однако изменились ее максимальный размер и уровень ставки. Так, россияне теперь могут взять до 3 млн рублей со ставкой в 7% годовых, передает «ФедералПресс».

Главный эксперт аналитического центра ЦИАН Виктория Кирюхина указывает, что снижение максимальной суммы сократило число потенциальных вариантов, однако в целом в стране можно найти подходящее жилье под программу. Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая подчеркнула, что по новому ценовому регламенту льгот в Москве нет подходящих квартир. Это касается как границ «старой» столицы, так и ее «новой» версии.

Помимо квартир, жители страны интересуются также покупкой загородных участков. Майский спрос на частные дома на территории отечественных курортов вырос в России на 20-22% по отношению к показателям за такой же период предыдущего года.