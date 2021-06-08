Сурикаты из Московского зоопарка вышли в уличный вольер

Москва, 8 июня. Семейство сурикатов, которое проживает в Московском зоопарке, вернулось в свой уличный вольер по окончанию зимнего сезона.

Работники зоопарка заблаговременно запустили в вольер насекомых, чтобы первым делом сурикаты смогли устроить погоню за любимым лакомством. Как только зверьки вдоволь наохотились, то сразу же принялись убирать свои владения. Они перетаскивали грунт и расширяли норы.

Работники зоопарка отмечают, что эти животные начинают день с принятия солнечных ванн. Они ночуют в норах, прижимаясь друг к другу. Сурикаты перезимовали в специальном павильоне «Животные Африки».

Они охотно питаются творогом, куриным мясом и яйцами перепелок. Также их любимые лакомства – это насекомые, черви и личинки.

Ранее сообщалось, что зоопарк Екатеринбурга ищет человека на должность «обнимателя животных». В обязанности потенциального работника зоопарка будет входить общение и уход за его обитателями.