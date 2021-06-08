Власти Подмосковья скорректируют закон о бесплатных участках для многодетных семей

Москва, 8 июня. Мособлдума рассмотрит проект, который дополняет закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

Закон, регулирующий бесплатное предоставление участков многодетным семьям в Подмосковье, планируют расширить. Предполагается, что новый законопроект предоставит возможность подачи заявления на получение земли через госинфосистему региона «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области».

Издание «Вести Подмосковья» пишет, что инициатива также содержит статью, определяющую уровень обустройства территорий, которые передаются многодетным семьям. Помимо этого, она регулирует инфраструктурный набор и необходимые условия для включения дома в инженерную сеть.

Бюджеты муниципальных образований субъекта и финансирование из внешних источников позволят реализовать проект на практике. При этом у семей появится возможность отказаться от дополнительной инфраструктуры.

Московская область признана одним из наиболее перспективных регионов для инвестиций. Об этом стало известно благодаря рейтингу российских субъектов, представленному в рамках международного форума в Петербурге.