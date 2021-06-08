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08 июня 16:53
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новостей
16:52
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:51
Происшествия
ФАН публикует видео с места обрушения балкона на юге Москвы
16:50
Общество
Когда вернут индексацию работающим пенсионерам. Мнение Геннадия Онищенко
16:50
Общество
Счетная палата: Самарский оперный театр тратил миллионы не туда
16:49
Общество
Премьера концерта «Ромео и Джульетта. Истории любви» состоится в Царском Селе
16:49
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
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Власти Подмосковья скорректируют закон о бесплатных участках для многодетных семей

Экономика
Власти Подмосковья скорректируют закон о бесплатных участках для многодетных семей
pixabay.com

Москва, 8 июня. Мособлдума рассмотрит проект, который дополняет закон «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области».

Закон, регулирующий бесплатное предоставление участков многодетным семьям в Подмосковье, планируют расширить. Предполагается, что новый законопроект предоставит возможность подачи заявления на получение земли через госинфосистему региона «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области».

Издание «Вести Подмосковья» пишет, что инициатива также содержит статью, определяющую уровень обустройства территорий, которые передаются многодетным семьям. Помимо этого, она регулирует инфраструктурный набор и необходимые условия для включения дома в инженерную сеть.

Бюджеты муниципальных образований субъекта и финансирование из внешних источников позволят реализовать проект на практике. При этом у семей появится возможность отказаться от дополнительной инфраструктуры.

Московская область признана одним из наиболее перспективных регионов для инвестиций. Об этом стало известно благодаря рейтингу российских субъектов, представленному в рамках международного форума в Петербурге.

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Все новости / Экономика / Власти Подмосковья скорректируют закон о бесплатных участках для многодетных семей
московская область многодетные семьи инфраструктура предоставление земельных участков
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