Защита лжесвидетелей по делу Ефремова подала апелляционные жалобы

Москва, 8 июня. Адвокат двоих лжесвидетелей Андрея Гаева и Александра Кобца Екатерина Дворянинова направила апелляционные жалобы на приговор суда.

Обвиняемый в лжесвидетельствовании Гаев ранее отказался признать вину в даче ложных показаний. Согласно обвинительному заключению Пресненского суда Москвы, лжесвидетель сообщил не соответствующую действительности информацию из личной заинтересованности.

Актера Михаила Ефремова приговорили к тюремному сроку за смертельное ДТП в центре Москвы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он протаранил легковушку. От полученных травм водитель скончался.