В ПФР рассказали об изменениях графика выдачи пенсии в июне

Москва, 8 июня. Возможность получить пенсию заранее появится в тех российских регионах, где почта и банки будут закрыты 12, 13 и 14 июня. Такую информацию сообщили СМИ в Пенсионном фонде России.

День России выпадает в этом году на субботу, а, значит, праздничный день переносится на понедельник 14-е число, автоматически делая его выходным днем. Такая перестановка отразится на ежемесячных выплатах пенсионерам, которые смогут получить деньги заранее, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Как стало известно, в каждом регионе страны действует свой распорядок досрочной выплаты пенсий. Региональные различия в этом вопросе объясняются индивидуальными графиками работы местных отделений банков и почты. В свою очередь, каждое почтовое отделение согласует график выдачи пенсионных пособий с региональными органами ПФР.

Жители Краснодара, которые привыкли получать пенсию 12-го июня, получат ее 11-го, а выплаты, осуществляющиеся 13-го и 14го числа, не будут перенесены. Ульяновская область начнет выдавать пенсии 10-го июня в городах, а в сельских районах — 11го. Пенсионеры Москвы и Севастополя получат денежные выплаты уже 9-го числа.

Отмечается, что ПФР уже заключил соглашение с банками о досрочной выдаче пенсии в связи с грядущими праздниками. Документ предусматривает обязательное сохранение прежнего графика в остальные дни. Банки регулярно получают от Пенсионного фонда достаточное финансирование на выплаты с таким расчетом, чтобы, не взирая на выходные и праздничные дни, каждый пенсионер получил деньги в строго установленные сроки. Данные статистики гласят, что 60 % россиян получают пенсии на пластиковые карты, а 40 % до сих пор приходят за выплатами на почту.

Ранее появилась информация, что российские бабушки и дедушки смогут получить доплату к пенсии до 12 тыс. рублей. Такая выплата положена за иждивенцев: несовершеннолетних детей или студентов очного отделения до 23 лет.