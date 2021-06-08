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08 июня 16:53
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новостей
16:52
Общество
Песков: Роскомнадзор требует от Twitter, YouTube и TikTok соблюдения законов
16:51
Происшествия
ФАН публикует видео с места обрушения балкона на юге Москвы
16:50
Общество
Когда вернут индексацию работающим пенсионерам. Мнение Геннадия Онищенко
16:50
Общество
Счетная палата: Самарский оперный театр тратил миллионы не туда
16:49
Общество
Премьера концерта «Ромео и Джульетта. Истории любви» состоится в Царском Селе
16:49
Общество
Минздрав РФ заявил, что «Спутник V» можно использовать для ревакцинации
16:49
Армия
В Минобороны РФ назвали место проведения совместных учений с Белоруссией и Сербией
16:49
Особое мнение
Папкин революционер: Альгис Микульскис о бегстве Дмитрия Гудкова из России в забвение
16:47
Украина
Почему нацистский лозунг на форме украинской сборной для Евро-2020 не смущает Запад
16:46
Общество
Половодье привело к массовому нашествию мошек на Марий Эл
16:45
Политика
Депутат Новичков сравнил Украину с пьющим соседом
16:45
Происшествия
Гибель трехлетней девочки в Самаре проверит аппарат детского омбудсмена
16:43
Спорт
Международный совет футбольных ассоциаций назвал плечо игровой частью тела
16:39
Политика
Французских сенаторов поразил нацистский произвол на Украине
16:38
Происшествия
Подростки не смогли объяснить выдумку про нападение у школы в Волжском
16:36
Общество
Заместителем главы Роскосмоса по строительству станет выпускница академии Генштаба
16:35
Общество
Автопробег в память о погибших в ВОВ проходит с 5 по 12 июня в городах России
16:31
Экономика
Аналитики: США могут продолжить давить на рубль
16:30
Происшествия
В Кургане загорелось здание бывшего интерната для детей-сирот
16:29
Общество
Роскомнадзор проверит трансляцию премии Муз-ТВ на гей-пропаганду
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В ПФР рассказали об изменениях графика выдачи пенсии в июне

Общество
В ПФР рассказали об изменениях графика выдачи пенсии в июне
Федеральное агентство новостей

Москва, 8 июня. Возможность получить пенсию заранее появится в тех российских регионах, где почта и банки будут закрыты 12, 13 и 14 июня. Такую информацию сообщили СМИ в Пенсионном фонде России.

День России выпадает в этом году на субботу, а, значит, праздничный день переносится на понедельник 14-е число, автоматически делая его выходным днем. Такая перестановка отразится на ежемесячных выплатах пенсионерам, которые смогут получить деньги заранее, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Как стало известно, в каждом регионе страны действует свой распорядок досрочной выплаты пенсий. Региональные различия в этом вопросе объясняются индивидуальными графиками работы местных отделений банков и почты. В свою очередь, каждое почтовое отделение согласует график выдачи пенсионных пособий с региональными органами ПФР.

Жители Краснодара, которые привыкли получать пенсию 12-го июня, получат ее 11-го, а выплаты, осуществляющиеся 13-го и 14го числа, не будут перенесены. Ульяновская область начнет выдавать пенсии 10-го июня в городах, а в сельских районах — 11го. Пенсионеры Москвы и Севастополя получат денежные выплаты уже 9-го числа.

Отмечается, что ПФР уже заключил соглашение с банками о досрочной выдаче пенсии в связи с грядущими праздниками. Документ предусматривает обязательное сохранение прежнего графика в остальные дни. Банки регулярно получают от Пенсионного фонда достаточное финансирование на выплаты с таким расчетом, чтобы, не взирая на выходные и праздничные дни, каждый пенсионер получил деньги в строго установленные сроки. Данные статистики гласят, что 60 % россиян получают пенсии на пластиковые карты, а 40 % до сих пор приходят за выплатами на почту.

Ранее появилась информация, что российские бабушки и дедушки смогут получить доплату к пенсии до 12 тыс. рублей. Такая выплата положена за иждивенцев: несовершеннолетних детей или студентов очного отделения до 23 лет.

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Все новости / Общество / В ПФР рассказали об изменениях графика выдачи пенсии в июне
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