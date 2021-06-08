Экспертиза подтвердила, что Соболь травмировала женщину при проникновении в квартиру

Москва, 8 июня. Любовь Соболь причинила травму потерпевшей Галине Субботиной при проникновении в ее квартиру, следует из результатов судебно-медицинской экспертизы.

Экс-юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) ворвалась в квартиру и насильно держала руку потерпевшей, при этом ей удалось проникнуть в жилище, несмотря на сопротивление женщины, сказано в обвинительном заключении.

В сообщении говорится, что хозяйка квартиры получила телесные повреждения, а действия Соболь принесли ей моральный вред. При этом соратница Навального на допросе не соглашалась с тем, что могла причинить вред здоровью Субботиной.

В апреле суд признал Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и назначил ей год исправительных работ с удержанием 10% заработной платы. Также ей назначили испытательный срок.Она продолжает отрицать вину, сообщал ФАН.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.