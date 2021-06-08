Суд оставил в силе приговор Соболь по делу о вторжении в чужую квартиру

Москва, 8 июня. Перовский районный суд Москвы оставил в силе приговор Любови Соболь по делу о вторжении в квартиру пожилой москвички.

Решение суда первой инстанции было признано законным и обоснованным, жалоба защиты экс-юриста ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) была отклонена.

В апреле суд признал Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и назначил ей год исправительных работ с удержанием 10% заработной платы. Также ей назначили испытательный срок. Несмотря на это, соратница осужденного Алексея Навального продолжает отрицать вину.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.