Движение на МКАД затруднено после ДТП с двумя грузовиками

Москва, 8 июня. На внешней стороне 105-го км МКАД в районе Щелковского шоссе произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

По предварительным данным, есть информация о пострадавшем. На месте ДТП работают оперативные службы города. Движение по московской кольцевой автодороге затруднено, сообщает департамент транспорта столицы. Причины аварии пока не сообщается.



В Москве на Кутузовском проспекте в районе дома 18 столкнулись три автомобиля, сообщал РИАМО. ДТП произошло в среднем ряду, образовалась пробка на 1,2 км.