Суд оправдал сына экс-премьера Дагестана по делу об убийстве студентки МГИМО

Москва, 8 июня. Никулинский суд Москвы признал невиновным сына экс-главы Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО.

Накануне Меджидова-младшего оправдала коллегия присяжных, его освободили из зала суда. Пять человек из шести проголосовали за то, что он не виновен в гибели девушки.

В апреле 2018 года из окна аудитории МГИМО, расположенной на четвертом этаже, выпала студентка Томирис Байсафы. Спустя некоторое время она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве задержали ее возлюбленного — Муртузали Меджидова, который находился в том же помещении в момент трагедии.