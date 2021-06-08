В Москве приступили к строительству новых станций Троицкой линии метро

Москва, 8 июня. Две станции на центральном участке Троицкой линии метрополитена начали стоить в Москве. Работы ведут с соблюдением требований безопасности.

Станции «Академическая» и «Улица Строителей» появятся на участке Троицкой линии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительные работы проводятся с учетом норм безопасности, на территории стоят информационные щиты. В настоящее время устанавливают ограждение строительных площадок. Рабочие начали монтаж конструкций котлована на «Академической».

До этого сообщалось, что между станциями московского метрополитена «Внуково» и «Пыхтино» завершили строительство основных конструкций. В настоящее время специалисты ведут покрасочные работы.