Московские врачи зафиксировали максимальное число пациентов с коронавирусом с 14 мая

Москва, 8 июня. Московские медики выявили максимальное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией с 14 мая.

Число пациентов с коронавирусом в Москве увеличилось за прошедшие сутки до 3817 человек. Прирост составил 0,32%. В предыдущий день врачи зафиксировали 3266 случаев заражения.

До этого сообщалось, что российские медики выявили коронавирус у 9977 пациентов в 84 регионах страны за минувшие сутки. Данные об этом опубликовал оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Клинические симптомы заболевания отсутствовали у 15%. Выздоровели от коронавируса еще 8883 человека.