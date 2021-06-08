Прокурор требует отклонить жалобу Соболь на приговор по делу о проникновении в жилье

Москва, 8 июня. Прокурор через суд просит отклонить жалобу на приговор Любови Соболь за проникновение в чужую квартиру.

Ранее мировой суд назначил экс-юристу ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) условное наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10% от зарплаты в пользу государства. Прокурор просил для нее год реальных исправительных работ с удержанием 20% дохода.

В прошлом году Соболь обманом проникла в подъезд жилого дома и добилась того, чтобы пострадавшая пенсионерка открыла ей дверь квартиры. Юрист грубо оттолкнула хозяйку и вошла в жилище. Она стала бесцеремонно осматривать помещение. При этом во время заседания суда Соболь делала все, чтобы его сорвать.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.