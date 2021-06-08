Гидрометцентр предупредил о грозах в Москве и области 8 июня

Москва, 8 июня. Жителей Москвы и области 8 июня ожидает дождливая погода, сопровождающаяся грозами. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

В столичном регионе во вторник местами возможны кратковременные дожди и грозы. По прогнозам специалистов, днем температура поднимется до +26 градусов. В ночь на 9 июня в Москве уличные термометры покажут около +13 градусов, а в Подмосковье — до +10 градусов.

Ветер во вторник подует северо-западный со скоростью до 10 метров в секунду. В связи с такими метеорологическими условиями в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, который в столице продлится до полудня 9 июня, а в области будет действовать до 11:00.

Петербуржцам тем временем пообещали теплую и солнечную погоду. В городе будет наблюдаться переменная облачность, однако существенных осадков не ожидается, передает «Петербургский дневник».

Наряду с этим в Саратовской области всю неделю будут идти дожди, хотя погода останется достаточно теплой. Местами жители смогут наблюдать густые утренние туманы.