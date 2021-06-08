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08 июня 10:48
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:47
Происшествия
Друзья случайно убитого юноши под Новосибирском стали фигурантами уголовного дела
10:44
Происшествия
Расследование дела против экс-гендиректора РВК Повалко завершено
10:43
Происшествия
В Петербурге произошла массовая драка со стрельбой из-за петарды
10:41
Политика
Украинский посол пожаловался на отсутствие военной помощи со стороны ФРГ
10:41
Политика
Американские конгрессмены выступили против Олимпиады в Пекине
10:40
Экономика
Оператор системы «Мир» отменил лимит для приема платежей через смартфон
10:38
Происшествия
Доцент СПбГУ ГА перевела телефонным мошенникам миллион рублей
10:35
Шоу-бизнес
Вдова Табакова подтвердила слухи о рождении внучки
10:34
Общество
Петербургское отделение ЛДПР требует ужесточить правила эксплуатации электросамокатов
10:34
Происшествия
Стена 75-летнего дома обрушилась в Челябинске
10:32
Армия
Рябков заявил о невозможности сохранять паузу между РФ и США по вопросу стабильности
10:31
Общество
Роспотребнадзор объяснил разницу между распродажей и уценкой товара
10:29
Происшествия
Сбившего насмерть ребенка водителя BMW заключили под стражу в Новосибирске
10:29
Политика
Помощник президента РФ сообщил об отсутствии подвижек по встрече Путина и Зеленского
10:29
Происшествия
МЧС ведет работы по устранению последствий паводка в Крыму
10:27
Происшествия
Двое дагестанцев незаконно завладели частью военного городка в Избербаше
10:26
Происшествия
Дознаватели осматривают место пожара в жилом доме в центре Петербурга
10:26
Спорт
Euronews назвал самого перспективного игрока из сборной России на Евро-2020
10:24
Армия
В Крыму прошли испытания новейших ЗРК «Бук-М3»
10:23
Общество
Домашняя кошка «удочерила» дальневосточного лесного котенка в Уссурийске
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Гидрометцентр предупредил о грозах в Москве и области 8 июня

Общество
Гидрометцентр предупредил о грозах в Москве и области 8 июня
pixabay.com

Москва, 8 июня. Жителей Москвы и области 8 июня ожидает дождливая погода, сопровождающаяся грозами. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

В столичном регионе во вторник местами возможны кратковременные дожди и грозы. По прогнозам специалистов, днем температура поднимется до +26 градусов. В ночь на 9 июня в Москве уличные термометры покажут около +13 градусов, а в Подмосковье — до +10 градусов.

Ветер во вторник подует северо-западный со скоростью до 10 метров в секунду. В связи с такими метеорологическими условиями в регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, который в столице продлится до полудня 9 июня, а в области будет действовать до 11:00.

Петербуржцам тем временем пообещали теплую и солнечную погоду. В городе будет наблюдаться переменная облачность, однако существенных осадков не ожидается, передает «Петербургский дневник».

Наряду с этим в Саратовской области всю неделю будут идти дожди, хотя погода останется достаточно теплой. Местами жители смогут наблюдать густые утренние туманы.

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Все новости / Общество / Гидрометцентр предупредил о грозах в Москве и области 8 июня
погода москва гроза
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