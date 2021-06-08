Пассажиры такси смогут контролировать водителей через цифровую базу в Москве

Москва, 8 июня. Система аналитики работы такси с цифровыми профилями водителей заработает в Московском регионе 1 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Цифровой профиль водителя будет подтверждаться в отдельном приложении и сделает поездки более комфортными, безопасными. Пассажирам будут доступны уникальный цифровой ID водителя, данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку, наличие штрафов и количество отработанных часов.

«Система поможет исключить переработки, а еще не позволит работать нарушителям, это сократит число ДТП в городе и в разы улучшит сервис», — отметили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми. Также он считает важным проработать вопрос поездок не только на такси, но и на других видах транспорта.