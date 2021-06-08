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06:02
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Солист «Иванушек International» Кирилл Андреев впервые стал дедушкой
06:02
Общество
Ученые связали потребление кофе с повышенным риском развития глаукомы
06:01
Экономика
Годовая инфляция в России ускорилась в мае до 6,02%
06:01
Политика
Власти Канады прокомментировали ответные санкции России
06:00
Политика
Адвокат Трампа требовал от Украины расследовать вмешательство Киева в выборы США
06:00
Политика
Солонников объяснил, удастся ли Байдену говорить с Путиным «с позиции силы»
05:43
Общество
Почти треть россиян работали на высокооплачиваемой работе в пандемию
05:38
Общество
Пассажиры такси смогут контролировать водителей через цифровую базу в Москве
05:37
Шоу-бизнес
Солист группы Maroon 5 поразил фанатов своей формой и татуировками
05:36
Общество
Смольный сократил сроки газификации частных домов Петербурга на два года
05:26
Происшествия
Скончался упавший с высоты электромонтажник в Петрозаводске
05:25
Экономика
Глава МЭР допустил аномально высокий рост ВВП России в мае
05:22
Общество
Главу Бурятии оштрафовали за разведенный костер во время отпуска в лесу
05:21
Происшествия
Три горняка находятся под завалом горной породы после обрушения шахты в КНР
05:21
Наука
Ученые оживили замерзших 24 тыс. лет назад коловраток
05:19
Происшествия
Женщина открыла огонь из-за цены маникюра в Техасе
05:18
Спорт
Болгары раскритиковали форму сборной Украины с изображением Крыма
05:16
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли сменила имидж после проигрыша в суде Брэду Питту
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Пассажиры такси смогут контролировать водителей через цифровую базу в Москве

Общество
Пассажиры такси смогут контролировать водителей через цифровую базу в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 8 июня. Система аналитики работы такси с цифровыми профилями водителей заработает в Московском регионе 1 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Цифровой профиль водителя будет подтверждаться в отдельном приложении и сделает поездки более комфортными, безопасными. Пассажирам будут доступны уникальный цифровой ID водителя, данные о наличии действующих прав, разрешения на перевозку, наличие штрафов и количество отработанных часов.

«Система поможет исключить переработки, а еще не позволит работать нарушителям, это сократит число ДТП в городе и в разы улучшит сервис», — отметили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос тарифов на такси при поездках с детьми. Также он считает важным проработать вопрос поездок не только на такси, но и на других видах транспорта.

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москва такси транспорт
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