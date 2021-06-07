Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым требует включить ее в число наследников

Москва, 7 июня. Жена погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым требует включить ее в перечень наследников.

Ирина Стерехова подала в суд с требованием установить факт ее нахождения на иждивении погибшего в период с 7 июня 2019 по 6 июня прошлого года. Женщина просит признать за ней право собственности на имущество, принадлежащее погибшему Сергею Захарову. Адвокат вдовы погибшего заявил, что у Стерховой практически нет шансов на успех.

В настоящее время она уговорила старшего сына погибшего признать ее женой. Для решение суда в ее пользу требуется согласие и других членов семьи.

Ранее юрист и медиатор Татьяна Семенова объяснила принцип очередности наследования по закону в России.