Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»

Москва, 7 июня. Тверской районный суд столицы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий брату осужденного блогера Алексея Навального Олегу.

Речь идет о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на незаконной акции в Москве 23 января, сообщил его адвокат. Меру пресечения продлили на шесть месяцев. По решению суда ему запрещено покидать место проживания с 20:00 до 06:00 по московскому времени. Дело передано в Преображенский районный суд, где его рассмотрение начнется повторно с предварительного слушания.

Экс-юристу ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь также продлили запрет определенных действий на полгода. Соратница Алексея Навального, как считает следствие, связана с организацией несогласованного митинга в столице.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; суд рассматривает иск о признании ФБК экстремистской организацией.