Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому

Москва, 7 июня. Адвокат Лариса Широкова развеяла миф о кротости и интеллигентности Тамары Гвердцители. Певица регулярно заливает соседей, мешает им спать и громко ходит на каблуках.

Клиентами Широковой становились разные знаменитости, например, экс-супруга Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. К этому же юристу обратилась за помощью соседка Тамары Гвердцители по элитному дому в центре Москвы светская дива Елена Фурман, которая в течение многих лет терпит поведение знаменитости, сообщает Дни.ру.

«Неоднократные заливы, суды, нарушение режима тишины в вечернее время, грохот каблуков и многое другое терпит Елена от Тамары регулярно. Терпению пришел конец!», — поведала Алиса Широкова.

По словам адвоката, соседи легенды советской и российской сцены неоднократно пытались решить вопрос миром, однако Гвердцители категорически не идет на контакт. Юрист подчеркнула, что конфликт Елены Фурман со своей звездной соседкой исчисляется годами и до сих пор ничем не завершился. Теперь соседи популярной певицы выбрали другую тактику поведения, и участь сторон предстоит решить судебной инстанции.

Алиса Широкова дала оптимистичный прогноз на шансы Фурман отстоять справедливость в отдельно взятом доме. Так, адвокат убеждена, что Елена сможет получить в судебном порядке не только компенсацию многократно испорченного дизайнерского ремонта, но и морального вреда, причиненного артисткой своим терпеливым соседям.

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