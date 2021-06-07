Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО

Москва, 7 июня. Присяжные оправдали сына бывшего главы правительства Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидова, обвиняемого в убийстве студентки МГИМО в 2018 году.

Молодого человека освободили из зала суда. Большинство присяжных проголосовали за то, что он не виновен в смерти девушки. Следующее заседание назначено на завтра.

Студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафы выпала из окна учебного заведения. Спустя несколько дней она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве задержали Муртузали Меджидова, который состоял с девушкой в романтических отношениях и находился в той же аудитории в момент трагедии.