Москвичей оштрафовали на 17 млн рублей после прилета из-за границы без ПЦР-теста

Москва, 7 июня. Жителей Москвы, вернувшихся из-за границы, в период с 1 августа 2020 года оштрафовали почти на 17 млн рублей за несданные ПЦР-тесты. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

С 15 апреля 2021 года в России начало действовать постановление, согласно которому все прибывающие любым способом в страну граждане обязаны в течение трех дней сдать анализ на коронавирусную инфекцию. Полученные результаты необходимо разместить на портале «Госуслуги». Ранее эта мера распространялась только на лиц, прибывающих в Россию воздушным транспортом.

При этом с 1 августа 2020 года управление Роспотребнадзора по Москве направило почти 6,5 тыс. уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, за которое предусмотрен штраф в размере до 40 тыс. рублей. На текущий момент штрафные выплаты на сумму 16 млн 974 тыс. рублей присуждены в общей сложности 1343 москвичам.

Власти Черногории тем временем разрешили туристам из России посещать страну без предъявления результатов теста на коронавирус. Кроме того, путешественникам не потребуется и виза.

Однако россиянам порекомендовали воздержаться от поездок за границу. Ростуризм потребовал от туроператоров прекратить вывоз туристов в «закрытые» страны, пишет «Ридус».