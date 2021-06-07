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07 июня 19:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:34
Происшествия
Упавшее дерево повредило шесть машин в Москве
19:33
Политика
Блинкен признал завершение строительства «Северного потока — 2»
19:31
Общество
Беглов связал подъем заболеваемости COVID-19 с цикличностью вирусной активности
19:31
Происшествия
Пьяные мужчина и женщина подрались на глазах у петербуржцев в парке Есенина
19:28
Шоу-бизнес
Стали известны подробности ухода Казьминой от первого мужа
19:25
Общество
Злободневный анекдот Норкина про еврейскую свадьбу довел зрителей до слез
19:25
Экономика
Названы продукты-лидеры по росту цен в России за май
19:25
Происшествия
Свекр чуть не убил невестку за позднее возвращение с прогулки под Калининградом
19:24
Политика
Интервью Протасевича поможет полякам убрать Тихановскую с политической арены
19:22
Происшествия
Пивоварову грозит еще один крупный штраф
19:22
Происшествия
Олегу Навальному продлили меру пресечения по «санитарному делу»
19:19
Общество
В Петербурге болельщиков будут развозить на автобусах-шаттлах в дни Евро-2020
19:18
Общество
Водителям Севастополя неожиданно пришлось сдавать «змейку» в центре города
19:16
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала «много интересного» о Nexta
19:13
Политика
МИД Армении сообщил об отставке всех замминистра иностранных дел
19:13
Новороссия
Донбасс сегодня: ДНР под огнем артиллерии, Киев готовит диверсии, ВСУ набирают уголовников
19:08
Политика
Депутат Выборный объяснил замену встречи Байдена и Зеленского на телефонный разговор
19:07
Шоу-бизнес
Адвокат Широкова рассказала о скандалах Тамары Гвердцители с соседями по дому
19:06
Происшествия
Сына экс-чиновника из Дагестана оправдали по делу об убийстве студентки МГИМО
19:06
Шоу-бизнес
Выступление Ваенги в образе священника на Первом канале назвали кощунством
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Москвичей оштрафовали на 17 млн рублей после прилета из-за границы без ПЦР-теста

Общество
Москвичей оштрафовали на 17 млн рублей после прилета из-за границы без ПЦР-теста
pixabay.com

Москва, 7 июня. Жителей Москвы, вернувшихся из-за границы, в период с 1 августа 2020 года оштрафовали почти на 17 млн рублей за несданные ПЦР-тесты. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

С 15 апреля 2021 года в России начало действовать постановление, согласно которому все прибывающие любым способом в страну граждане обязаны в течение трех дней сдать анализ на коронавирусную инфекцию. Полученные результаты необходимо разместить на портале «Госуслуги». Ранее эта мера распространялась только на лиц, прибывающих в Россию воздушным транспортом.

При этом с 1 августа 2020 года управление Роспотребнадзора по Москве направило почти 6,5 тыс. уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении, за которое предусмотрен штраф в размере до 40 тыс. рублей. На текущий момент штрафные выплаты на сумму 16 млн 974 тыс. рублей присуждены в общей сложности 1343 москвичам.

Власти Черногории тем временем разрешили туристам из России посещать страну без предъявления результатов теста на коронавирус. Кроме того, путешественникам не потребуется и виза.

Однако россиянам порекомендовали воздержаться от поездок за границу. Ростуризм потребовал от туроператоров прекратить вывоз туристов в «закрытые» страны, пишет «Ридус».

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москва штраф коронавирус пцр-тесты
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