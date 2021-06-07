МВД объявило в федеральный розыск сына основателя Petropavlovsk

Москва, 7 июня. Следственный департамент МВД объявил в федеральный розыск сына основателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского Алексея.

Соответствующая информация указана в постановлении о возбуждении перед судом ходатайства о продлении срока содержания под стражей Масловского-старшего. Официального подтверждения информации об объявлении Масловского-младшего в розыск пока не поступало.

В конце декабря 2020 года Тверской районный суд Москвы арестовал Павла Масловского. Его обвинили в хищении средств компании «Покровский рудник». По версии следствия, преступление он мог совершить вместе с сообщниками.