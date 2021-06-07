Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро

Москва, 7 июня. Инцидент произошел в туалете перехода со станции «Трубная» на «Цветной бульвар». Насильник зашел за женщиной, ударил ее по голове, пригрозил убийством и надругался над жертвой.

Женщина пыталась звать на помощь, она била по двери и громко кричала, но ее не слышали. Спустя некоторое время дверь открылась, происходящее заметили пассажиры. Неравнодушные граждане пытались оттащить мужчину, но тот вырвался и попытался убежать. Полиция догнала его на эскалаторе, при задержании мужчине сломали ногу.

Насильник сказал, что хотел «воспользоваться женщиной». При этом он утверждает, что был с ней когда-то знаком. Однако потерпевшая не подтверждает его слова. Возбуждено уголовное дело.