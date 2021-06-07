Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей

Москва, 7 июня. Правоохранители Одинцовского района задержали охранника, который подозревается в совершении кражи.

Ранее судимый 29-летний мужчина на протяжении 16 дней после закрытия магазина выносил по одному мобильному устройству, сообщают «Вести Подмосковья». Общая сумма ущерба составила более 500 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения и задержали его. Злоумышленник рассказал, что продал устройства, а деньги потратил на личные нужды.