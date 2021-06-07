Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
07 июня 18:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Общество
В МВД рассказали, как нетрезвых граждан будут доставлять в вытрезвители
18:14
Экономика
Российские машиностроители предложили способ избежать скачков стоимости металла
18:14
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:13
Технологии
В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды
18:13
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:12
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:12
Экономика
Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
18:12
Политика
Леонков старым анекдотом ответил на провал программы противоракетной обороны США
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
Все новости
07 июня 18:19
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:16
Общество
В МВД рассказали, как нетрезвых граждан будут доставлять в вытрезвители
18:14
Экономика
Российские машиностроители предложили способ избежать скачков стоимости металла
18:14
Происшествия
СК проводит обыски в сервисе по прокату электросамокатов в Петербурге
18:13
Технологии
В Саудовской Аравии литий для аккумуляторов будут добывать из морской воды
18:13
Происшествия
В Петербурге воспитанница детдома избила девочку из-за муравьев
18:12
Экономика
Путин утвердил передачу Башкирии контрольного пакета акций БСК
18:12
Экономика
Эксперты «Деловой России» назвали несколько ключевых соглашений ПМЭФ-2021
18:12
Политика
Леонков старым анекдотом ответил на провал программы противоракетной обороны США
18:08
Общество
Старейший журналист ТАСС Игорь Векслер умер от коронавируса
18:08
Общество
Начались съемки первого сериала «Квартета И»
18:04
ФАН-ТВ
Байден отказался от встречи с Зеленским. События дня
18:03
Экономика
Российский бюджет получил более 5 млрд рублей за счет введения маркировки табака
18:02
Происшествия
Крымчанину распылили перцовый газ в лицо на могиле Цоя в Петербурге
18:00
Общество
Онищенко дал совет, как реагировать на провокацию Украины с формой для Евро-2020
17:58
Общество
В Пермском крае организовали мероприятия в честь Всемирного дня донора крови
17:57
Политика
Президент РФ назвал санкционное давление на Минск контрпродуктивной мерой
17:57
Происшествия
Москвич изнасиловал бывшую сотрудницу полиции в метро
17:54
Шоу-бизнес
Николай Цискаридзе раскрыл секрет мужской силы
17:54
Происшествия
СКР возобновил следствие в отношении обвиняемых в коррупции генералов МВД
17:52
Происшествия
Эксперт БТИ предстанет перед судом по делу о крупном пожаре в Краснодаре
Все новости

Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП

Происшествия
Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 7 июня. Автомобильный затор длиной в 1,5 км образовался на Кутузовском проспекте в результате аварии с участием семи автомобилей, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Пять легковых машин, такси и фургон с продуктами столкнулись на одной из важнейших транспортных магистралей столицы. Медицинская помощь потребовалась пассажирке такси, которая получила легкие травмы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Водителям рекомендуют рассмотреть альтернативные маршруты — пробка тянется от Новоарбатского моста.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП
москва дтп пробка кутузовский проспект
Комментировать
Самое популярное
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Политика 85032 6 июня 2021
Достижения России в Крыму восхитили туриста из Германии
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Общество 54396 6 июня 2021
Днепровская вода стала поступать в Крым из-за разрушения дамбы со стороны Украины
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Политика 37848 4 июня 2021
Белорусы высказали мнение о признаниях Протасевича
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Общество 33505 6 июня 2021
Буланова назвала коронавирус причиной смерти звезды сериалов Анчукова
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Политика 31259 5 июня 2021
Литовец «сразил наповал» русских читателей, оценив шансы Украины и США захватить Крым
Рейтинг@Mail.ru