Пробка длиной в 1,5 км образовалась на Кутузовском проспекте из-за ДТП

Москва, 7 июня. Автомобильный затор длиной в 1,5 км образовался на Кутузовском проспекте в результате аварии с участием семи автомобилей, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Пять легковых машин, такси и фургон с продуктами столкнулись на одной из важнейших транспортных магистралей столицы. Медицинская помощь потребовалась пассажирке такси, которая получила легкие травмы.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. Водителям рекомендуют рассмотреть альтернативные маршруты — пробка тянется от Новоарбатского моста.