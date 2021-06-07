Соболь продлили меру пресечения по «санитарному делу»

Москва, 7 июня. Любови Соболь продлили запрет определенных действий еще на шесть месяцев. Решение вынес суд Москвы.

Суд рассматривал так называемое «санитарное дело». Разбирательство носило предварительный характер. Соболь, как считают следователи, связана с организацией незаконного митинга в столице.

Следующее заседание суда назначено на 8 июня. На нем будет рассмотрена жалоба на приговор о незаконном проникновении Соболь в чужую квартиру. В мае суд отказался рассматривать жалобу, указав на необходимость устранить ряд обстоятельств, которые мешают вести дальнейшее производство по ней.