Любовь Соболь допросили по делу о создании НКО

Москва, 7 июня. Сотрудники Следственного комитета допросили Любовь Соболь по статье 239 УК РФ.

Экс-юриста ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) уже несколько раз вызывали на допрос.

В понедельник, 7 июня, состоится предварительное заседание по так называемому «санитарному делу», а во вторник, 8 июня, рассмотрение апелляции по делу о незаконном проникновении в чужое жилище, сообщила Соболь на своей странице в Instagram.

Ранее журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь. Предположение о возможной измене Любови Соболь своему мужу, антропологу Сергею Мохову, появилось в результате анализа видеозаписей, опубликованных в Сети, сообщал ФАН.