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17:27
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Даву заподозрили в смене ориентации после разрыва с Бузовой
17:27
Происшествия
Убитым в общежитии Орловского института МВД оказался студент из Афганистана
17:26
Политика
В Евросовете заявили о низком уровне отношений России и Евросоюза
17:25
Общество
Реальный бюджет ФБК с 2016 года мог составить около 4 миллиардов рублей
17:23
Политика
Китай ответил на слова Путина о превращении США в СССР
17:23
Политика
Путин и глава Евросовета обсудили ситуацию в Белоруссии
17:22
Общество
Ямальские волонтеры ликвидировали несанкционированную свалку в лесном массиве
17:21
Шоу-бизнес
Леонид Агутин получил награду на кинофестивале в Ницце
17:20
Политика
Байден и Зеленский могут провести телефонные переговоры 7 июня
17:18
Политика
Россия рассматривает упрощенный вариант въезда трудовых мигрантов в страну
17:17
ЦАР
Это работа вдолгую: Джаралла о внешнеполитическом эффекте фильма «Турист»
17:17
Происшествия
Раненный из ружья в голову водитель врезался в скорую помощь в Приморье
17:11
Происшествия
Курсанта убили в общежитии Орловского института МВД
17:11
Наука
Океанолог назвал возможное место обитания кракена
17:10
Экономика
Tesla не будет выпускать электрический седан Model S Plaid Plus
17:10
Шоу-бизнес
Певица Гречка призналась, что является ЛГБТ-персоной
17:10
Спорт
Сборная Финляндии приехала в Петербург для участия в Евро-2020
17:09
Происшествия
Охранник в подмосковном магазине вынес из него товаров на полмиллиона рублей
17:08
Общество
Дворцовая площадь сможет одновременно вместить 6,5 тысячи зрителей матчей Евро-2020
17:07
Общество
Остановки Калининграда вымостят старинной немецкой брусчаткой
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Любовь Соболь допросили по делу о создании НКО

  /   Обновлено: 07 июня 2021 14:32
Происшествия
Любовь Соболь допросили по делу о создании НКО
instagram.com  /  @sobollubov

Москва, 7 июня. Сотрудники Следственного комитета допросили Любовь Соболь по статье 239 УК РФ.

Экс-юриста ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) уже несколько раз вызывали на допрос.

В понедельник, 7 июня, состоится предварительное заседание по так называемому «санитарному делу», а во вторник, 8 июня, рассмотрение апелляции по делу о незаконном проникновении в чужое жилище, сообщила Соболь на своей странице в Instagram.

Ранее журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь. Предположение о возможной измене Любови Соболь своему мужу, антропологу Сергею Мохову, появилось в результате анализа видеозаписей, опубликованных в Сети, сообщал ФАН.

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Все новости / Происшествия / Любовь Соболь допросили по делу о создании НКО
ск допрос соболь
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