Автор призов «Олимпиады-80» найдена мертвой в своей квартире

Москва, 5 июня. Создательницу призов «Олимпиады-80» нашли мертвой в Москве. Сын приехал помириться с матерью спустя два года после ссоры и опоздал.

Тело художницы Анны Ярошенко, создавшей призы «Олимпиады-80», пролежало в квартире три месяца прежде, чем его нашел ее сын. Мужчина объяснил, что не разговаривал с матерью два года из-за ссоры и приехал помириться, но опоздал. На теле не обнаружено признаков насильственной смерти, как и следов проникновения в квартиру.

Ярошенко прославилась после того, как сделала украшения к фильмам «Руслан и Людмила» и «Много шума из ничего». На ее счету также эмблемы факультетов МГУ.

Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино», сообщал ФАН. Она скончалась на 54-м году жизни.