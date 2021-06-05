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05 июня 21:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
21:52
ЦАР
«Россия нам очень близка»: премьер ЦАР о развитии сотрудничества между странами
21:47
Общество
Соревнования служебных собак состоялись в Архангельске
21:45
Латинская Америка
Вырубка лесов в Амазонии достигла нового рекорда по итогам мая
21:44
Латинская Америка
Бунт футболистов: сборная Бразилии отказалась от участия в Кубке Америки
21:44
Спорт
Черчесов оценил потенциал Жиркова после товарищеского матча с болгарами
21:44
ЦАР
Специальное заседание форума в Санкт-Петербурге прошло с участием делегации из ЦАР
21:42
Происшествия
СК начал проверку после смерти подростка во время экзамена на Ставрополье
21:41
Происшествия
Десять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Ярославле
21:41
Общество
Более шести километров дороги отремонтируют в Новосибирске к МЧМ-2023
21:38
ЦАР
Вакцинацию против коронавируса прошли тысячи жителей ЦАР
21:37
Наука
Тайна появления Башни Дьявола в США поставила в тупик ученых
21:30
Экономика
Сенатор Рязанский призвал оставить богатым гражданам РФ доступ к маткапиталу
21:28
ЦАР
Премьер ЦАР встретился с замглавы МИД Катара на экономическом форуме в Петербурге
21:25
Происшествия
Женщина получила смертельные травмы ног и головы в Псковской области
21:23
Экономика
Данкверт объяснил свое заявление о зависимости РФ от импорта яиц для вакцин
21:22
Политика
Трамп расскажет о планах на выборы-2024 на съезде республиканцев
21:17
Наука
Американские онкологи объяснили заболевание раком «отсутствием везения»
21:17
ЦАР
Чадская поддержка боевиков мешает установлению окончательного мира в ЦАР
21:16
Ближний Восток
Сирийцы заподозрили Катар в спонсировании терроризма
21:14
Экономика
Геологоразведка под Азовским морем нашла пресную воду
Все новости

Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли привязанной к упавшему дереву собаке

  /   Обновлено: 05 июня 2021 20:49
Общество
Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли привязанной к упавшему дереву собаке
pixabay.com  /  uadrienn

Москва, 5 июня. Спасатели пожарно-спасательной части №254 ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили собаку, привязанную к дереву.

Животное оказалось прикованным к упавшему дереву на берегу реки Вохонки в Павлово-Посадском городском округе, рассказали в пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас». Собаку обнаружил мужчина, который прогуливался там несколько дней назад. Он услышал жалобный вой и вызвал спасателей.

Сотрудники спасательной службы разрезали веревку, которой неизвестные привязали собаку. После спасение животное получило лакомство. Собаки дали немного печенья, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Вероятно, животному найдут новых хозяев.

Еще один случай спасения представителя фауны произошел в Москве. Маленький котенок забрался под капот автомобиля в Малом Коптевском проезде. На это обратили внимание местные жители. Маленькое животное передали на лечение ветеринарам.

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Все новости / Общество / Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли привязанной к упавшему дереву собаке
подмосковье животные хорошие новости россии
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