Сотрудники «Мособлпожспаса» помогли привязанной к упавшему дереву собаке

Москва, 5 июня. Спасатели пожарно-спасательной части №254 ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили собаку, привязанную к дереву.

Животное оказалось прикованным к упавшему дереву на берегу реки Вохонки в Павлово-Посадском городском округе, рассказали в пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас». Собаку обнаружил мужчина, который прогуливался там несколько дней назад. Он услышал жалобный вой и вызвал спасателей.

Сотрудники спасательной службы разрезали веревку, которой неизвестные привязали собаку. После спасение животное получило лакомство. Собаки дали немного печенья, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Вероятно, животному найдут новых хозяев.

Еще один случай спасения представителя фауны произошел в Москве. Маленький котенок забрался под капот автомобиля в Малом Коптевском проезде. На это обратили внимание местные жители. Маленькое животное передали на лечение ветеринарам.