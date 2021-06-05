Два человека погибли при столкновении трех авто в Подмосковье

Москва, 5 июня. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства серьезного ДТП, произошедшего на Дмитровском шоссе. В аварии есть пострадавшие и погибшие.

На 73-м километре трассы столкнулись иномарки Mitsubishi, Nissan, Volvo. Врачи констатировали смерть двух двух человек. В больницу доставлен пострадавший ребенок. Еще несколько человек получили незначительные травмы. По факту смертельной аварии проводится проверка.

В Тульской области столкнулись внедорожник Audi Q7 и Renault Megane. Жертвами аварии стали три человека, сообщал ФАН.