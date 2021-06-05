Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений

Москва, 5 июня. Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов также числится сотрудником госкорпорации, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Во время выступления на ПМЭФ-2021 Рогозин отметил, что Сафронов продолжает оставаться сотрудником компании до тех пор, пока не будет каких-то изменений в его судьбе по решению суда.

По словам главы Роскосмоса, необходимо быть максимально аккуратными. Также он выразил надежду на скорейшее разрешение ситуации с Иваном Сафроновым.

Ранее суд оставил советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова под стражей до 7 июля. К тому времени общий срок ареста будет составлять один год, сообщал ФАН.