Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве

Москва, 5 июня. Средняя площадь жилья в новостройках массового сегмента в старых границах столицы за год сократилась на 10%. Такие данные предоставили специалисты компании «Метриум».

Размер жилплощади в среднем составил 52,5 квадратных метров при росте средневзвешенной стоимости недвижимости на 12%, до 12 млн рублей.

Годом ранее средняя площадь квартир в новых домах эконом- и комфорт-класса оценивалась в размере 58,5 «квадратов», а средняя цена — в 10,98 млн рублей. Из этого следует, что средняя цена квадратного метра возросла на 25%, указано на сайте компании.

Вследствие подорожания жилья число клиентов, готовых купить большую квартиру, снижается, отметила управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. В связи с этим доля «трешек» в предложении постепенно сокращается, объяснила она.

Для жителей РФ с масштабной недвижимостью и большим количеством квартир следует ввести новый налог. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.