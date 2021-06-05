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новостей
17:20
Общество
Тигран Кеосаян расскажет, какие фильмы нужны России
17:19
Общество
Белоусов заявил, что в России не ожидается третьей волны коронавируса
17:18
Технологии
Проектировщик синхротрона «Скиф» объяснил ценность проекта для мировой науки
17:17
Новороссия
ЛНР итоги 31 мая — 4 июня: обращение луганчанки к ООН, Генпрокуратура о Протасевиче
17:17
Спорт
Стал известен состав сборной России по футболу на товарищеский матч с Болгарией
17:16
Шоу-бизнес
Тарантино рассказал, чем роман «Однажды в... Голливуде» будет отличаться от фильма
17:14
Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
17:12
Нагорный Карабах
Пашинян обсудил во Франции будущее Южного Кавказа, в Карабахе погибли журналисты
17:10
Общество
Названы причины, по которым собака становится агрессивной
17:10
Шоу-бизнес
Яна Поплавская назвала памятник на могиле Галины Волчек ужасом архитектуры
17:09
Общество
Работу сервисов зарубежных такси в России могут ограничить
17:09
Общество
Российская «несистемная оппозиция» сама сделала все для своего краха
17:09
Шоу-бизнес
Продюсер Лободы назвала церемонию Муз-ТВ «цирком уродов»
17:07
Шоу-бизнес
Вдовец Легкоступовой не против, чтобы сын певицы жил с ним в одной квартире
17:07
Армия
Порядка 600 жителей Ставрополья поступили на военную службу по контракту в 2021 году
17:04
Общество
Онищенко назвал условие победы России над COVID-19
17:01
Армия
Команда из Пензы одержала победу на всеармейском конкурсе "Мастер-оружейник"
17:00
Политика
Американцы усомнились в компетентности Байдена в преддверии встречи с Путиным
16:55
Происшествия
Злоумышленник зарезал пять человек на улице в провинции Аньхой
16:53
Происшествия
Рогозин обозначил статус Сафронова в Роскосмосе до новых судебных решений
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Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве

Экономика
Эксперты зафиксировали снижение средней площади новых квартир в Москве
Невские Новости

Москва, 5 июня. Средняя площадь жилья в новостройках массового сегмента в старых границах столицы за год сократилась на 10%. Такие данные предоставили специалисты компании «Метриум».

Размер жилплощади в среднем составил 52,5 квадратных метров при росте средневзвешенной стоимости недвижимости на 12%, до 12 млн рублей.

Годом ранее средняя площадь квартир в новых домах эконом- и комфорт-класса оценивалась в размере 58,5 «квадратов», а средняя цена — в 10,98 млн рублей. Из этого следует, что средняя цена квадратного метра возросла на 25%, указано на сайте компании.

Вследствие подорожания жилья число клиентов, готовых купить большую квартиру, снижается, отметила управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. В связи с этим доля «трешек» в предложении постепенно сокращается, объяснила она.

Для жителей РФ с масштабной недвижимостью и большим количеством квартир следует ввести новый налог. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

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недвижимость квартиры новостройки средняя площадь
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