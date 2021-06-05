Подросток отравился наркотиками на джазовом концерте в Москве и впал в кому

Москва, 5 июня. Школьник впал в кому после употребления сильнодействующего наркотика. Опасный напиток он приготовил сам.

Инцидент произошел в одном из заведений Москвы на улице Болотниковская, где проходил концерт дарк-джаз группы Bebopovsky and the Orkestry Podyezdov, сообщает kp.ru.

Компания подростков пришла на мероприятие и в какой-то момент один из молодых людей упал на пол и его глаза закатились. Товарищи пытались оказать ему помощь и принесли холодной воды, но все было безрезультатно. Кто-то из гостей концерта вызвал медиков, которые диагностировали у пострадавшего отравление неизвестным веществом. Мальчик впал в кому. В настоящее время за его жизнь борются врачи.

В ходе проверки выяснилось, что юноша употреблял собственноручно приготовленный напиток с запрещенным веществом. Полицейские выясняют, где и каким образом несовершеннолетний смог купить сильнодействующий наркотик.

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