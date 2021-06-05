Второй обвиняемый по делу обманутого ветерана ВОВ арестован в Москве

Москва, 5 июня. Суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и арестовал второго фигуранта. Он и его подельник обвиняются в крупном мошенничестве.

По версии правоохранителей, злоумышленники лишили ветерана 400 тысяч рублей. Один из них позвонил фронтовику и прикинулся полицейским. Аферист уговорил ветерана ВОВ отдать свои сбережения. Деньги якобы предназначались для «поимки» мошенника. Подельник обвиняемого также отправлен под арест.

В полиции установили, что координация преступной деятельности велась из-за границы, сообщал ФАН.