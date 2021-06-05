Полиция предъявила обвинение обманувшим ветерана ВОВ мошенникам

Москва, 5 июня. Московская полиция просит суд арестовать двух мужчин, задержанных за телефонное мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина.

Согласно сообщению пресс-службы Кузьминского районного суда, задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве. Судебное заседание в отношении одного из обвиняемых уже началось.

Ветеран Василий Пронин в конце мая сообщил, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции, и убедил снять с банковского счета 400 тысяч рублей, чтобы затем передать деньги третьему лицу якобы для поимки преступника. Спустя время полиция задержала подозреваемых. Как выяснилось, действия злоумышленников координировали из-за рубежа.

МВД ранее обнародовало видео задержания предполагаемых злоумышленников. Один из задержанных, отвечая на вопрос о своей роли в преступлении, заявил на камеру: «Ну, а что такого?».