Ушел из жизни бронзовый призер Олимпиады 1968 года по баскетболу Капранов

Москва, 5 июня. Бронзовый призер Олимпиады 1968 в составе сборной СССР по баскетболу Вадим Капранов скончался на 82-м году жизни.

Печальное известие сообщили в пресс-службе баскетбольного клуба ЦСКА.

Капранов семь раз стал чемпионом СССР в составе московского ЦСКА. На его счету два Кубка европейских чемпионов. Кроме того, Капранов получил много наград будучи тренером.

Российский актер и каскадер Андрей Погребинский, известный по сериалам «Ментозавры», «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны» умер на 46-ом году жизни, сообщал ФАН.