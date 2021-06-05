Власти Москвы намерены ограничить скорость движения самокатов в столице

Москва, 5 июня. Мэрия Москвы вводит ограничения на движение электросамокатов в пешеходных зонах города.

Электросамокаты в пешеходных зонах в Москве должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока. Она будет ограничена до 25 км в час.Такое заявление сделал заммэра столицы Максим Ликсутов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В данный момент в России разрабатывают проект о правовом статусе электросамокатов. Однако МВД России считает преждевременным обсуждать предложения Совета по правам человека о правилах эксплуатации таких видов транспортных средств.