Собянин оценил важность развития инфраструктурных объектов Москвы

Москва, 5 июня. Москва уже является одним из крупнейших городов мира. Ее будущее станет успешным только в случае конкуренции с другими известными столицами мира, заявил Собянин.

Для соперничества с крупнейшими городами всего мира Москве нужно уделить особое внимание развитию своих инфраструктурных объектов. Такое заявление мэр Москвы Сергей Собянин сделал во время рабочей встречи с жителями северо-востока города.

«Мы конкурируем не с Тулой и Калугой. Это хорошие города, но это мы не с ними должны себя сравнивать. Мы должны сравнивать себя с Парижем, с Лондоном, с Нью-Йорком», — добавил он.

Ранее Собянин рассказал о создании «города любви» в Москве. По его мнению, является город хорошим или плохим, можно определить по числу желающих покинуть его или приехать туда.

Также градоначальник российской столицы объяснил журналистам всплеск заболеваемости коронавирусом в городе. Начавшийся в конце апреля в Москве рост количества заразившихся коронавирусной инфекцией, по его словам, был сезонным и усугубился майскими выходными, сообщает «Ридус».