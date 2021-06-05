Теплая и сухая погода установится в Москве 5 июня

Москва, 5 июня. Сухая и теплая погода ожидается в российской столице в субботу, заявил ведущий сотрудник центра «Фобос» Михаил Леус.

В этот день Москва окажется на южной периферии антициклона. Воздух прогреется до 23 или до 25 градусов тепла, отметил Михаил Леус. Ожидается, что в Подмосковье столбики термометров покажут на один градус выше. Сейчас в российской столице постепенно понижается атмосферное давление. Ближе к вечеру оно вернется в норму.

Однако уже в воскресенье в Москве могут начаться летние дожди, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Их принесет южный антициклон. В начале новой рабочей недели столбики термометров покажут до 26 градусов тепла, несмотря на облачность.