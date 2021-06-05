Реконструкция первого участка МЖД Каланчевская — Курская завершена

Москва, 5 июня. Первый этап участка Московской железной дороги Каланчевская — Курская реконструирован, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На Комсомольской площади построен однопутный железнодорожный путепровод, готовы подпорные стены вдоль нового четвертого главного пути и непосредственно сам путь, на котором будет организовано реверсивное движение поездов, уточнил чиновник. Теперь на участке ведется подготовка к разборке путей для старта второго этапа реконструкции. Он намечен на июль.

«Во время второго этапа реконструкции запланировано строительство первого, второго и третьего главных путей. Также будет завершена реконструкция станции Каланчевская, на месте которой появится современный пересадочный узел», — приводятся слова Бочкарева на сайте информационного центра правительства Москвы.

Это позволит вдвое увеличить пропускную способность участка МЖД и запустить маршрут четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), отметил заммэра.

В Москве завершается строительство последнего пролета самой длинной железнодорожной городской эстакады. Объект введут в эксплуатацию осенью, говорил Бочкарев.