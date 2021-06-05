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05 июня 09:42
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
09:42
Армия
Атомная подводная лодка «Нерпа» возвращается из Индии в Россию
09:42
Политика
В Associated Press прокомментировали встречу Путина с лидерами мировых СМИ
09:42
Спорт
Испания и Португалия подадут совместную заявку на проведение ЧМ по футболу
09:40
Происшествия
В МЧС сообщили подробности взрыва в квартире на востоке Петербурга
09:39
Армия
Леонков одной фразой высмеял британцев за покупку дефектных танков за 5 млрд долларов
09:36
Политика
Путин одной фразой опроверг заявления о политическом использовании вакцины
09:36
Шоу-бизнес
Ивлеева рухнула на ковровой дорожке премии Муз-ТВ
09:34
Политика
Бизнесмен Дерипаска рассказал, сколько Путин будет править Россией
09:33
Общество
В Ростовской области сокращают коечный фонд COVID-госпиталей
09:31
Происшествия
ФАН узнал о состоянии петербуржца, пострадавшего при взрыве на Энтузиастов
09:31
Общество
Новосибирский зоопарк попрощается с двумя белыми медведями
09:29
Происшествия
Семь человек пропали и один погиб при взрыве на угольной шахте в Китае
09:27
Экономика
Бензин в России в среднем подорожал на 6 копеек за неделю
09:22
Экономика
Дерипаска призвал к увеличению рынка облигаций в России
09:20
Происшествия
Дом на Энтузиастов в Петербурге может обрушиться после взрыва
09:17
Происшествия
Пермяк во время ссоры до смерти забил свою мать
09:00
Общество
Когда искусственное лучше: Вассерман о преимуществах социализма перед капитализмом
08:59
Происшествия
Бросившую новорожденного ребенка в подъезде пермячку будут судить
08:55
Происшествия
Неизвестный сбил на «зебре» 16-летнего подростка и скрылся в Новосибирске
08:55
Происшествия
Паводок нанес подтопленным домам ущерб в 7,5 млн рублей в Забайкалье
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Собянин сообщил о высоком приросте жилья в Москве за счет освоения промзон

Политика
Собянин сообщил о высоком приросте жилья в Москве за счет освоения промзон
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 5 июня. Прирост жилья в российской столице обеспечивается за счет комплексного освоения промзон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что прирост жилья в столице на 60% обеспечивается за счет комплексного освоения промзон. Он уверен, что на их месте должно создаваться больше рабочих мест.

Собянин отметил, что для этого власти столицы ввели для инвесторов специальные льготы. Платежи возвращаются им за то, что они строят жилье и создают рабочие места.

По словам мэра, чем ближе к центру, тем возврат меньше, а чем дальше от центра — тем больше. Это делается, чтобы в дальних районах и микрорайонах создавалось больше рабочих мест.

Ранее Собянин рассказал о создании «города любви» в Москве. Хороший или плохой город, можно определить по числу желающих покинуть его или приехать.

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Все новости / Политика / Собянин сообщил о высоком приросте жилья в Москве за счет освоения промзон
собянин строительство жилья промзоны
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