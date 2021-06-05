Собянин сообщил о высоком приросте жилья в Москве за счет освоения промзон

Москва, 5 июня. Прирост жилья в российской столице обеспечивается за счет комплексного освоения промзон, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что прирост жилья в столице на 60% обеспечивается за счет комплексного освоения промзон. Он уверен, что на их месте должно создаваться больше рабочих мест.

Собянин отметил, что для этого власти столицы ввели для инвесторов специальные льготы. Платежи возвращаются им за то, что они строят жилье и создают рабочие места.

По словам мэра, чем ближе к центру, тем возврат меньше, а чем дальше от центра — тем больше. Это делается, чтобы в дальних районах и микрорайонах создавалось больше рабочих мест.

Ранее Собянин рассказал о создании «города любви» в Москве. Хороший или плохой город, можно определить по числу желающих покинуть его или приехать.