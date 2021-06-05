Москвичам пообещали летние дожди на несколько дней с 6 мая

Москва, 5 июня. Жителей Москвы ожидают летние дожди и теплая погода со второй половины воскресенья. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, причина дождей заключается в приходе южного циклона. Он отметил, что дожди будут кратковременными, но будут идти несколько дней подряд. В начале недели в российской столице температура воздуха при облачной погоде будет достигать плюс 26 градусов. Об этом сообщил ТАСС.

Прошедший май стал одним из самых теплых месяцев в истории России. Май 2020 год побил все температурные рекорды. Показатели этого года не сравнялись с прошлогодними, но заняли второе место. Температура воздуха в большинстве российских регионов превышала климатическую норму до шести градусов.